Inserita in Cronaca il 08/02/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - In ricordo delle vittime delle foibe In ricordo delle vittime delle foibe: lunedì incontro all´istituto superiore Mattarella-Dolci



Lunedì 11 febbraio, alle ore 9, nell´aula magna dell’istituto superiore Mattarella-Dolci, per celebrare il “Giorno del ricordo”delle vittime delle foibe l’amministrazione comunale ha organizzato un momento di incontro: sarà la compagnia “Scenica frammenti” a raccontare il massacro delle foibe agli studenti.

“Il 10 febbraio è stato scelto, a partire dal 2005, dal Parlamento italiano come “il Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case dopo la cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia, a seguito della sconfitta dell’Italia nella seconda guerra mondiale. Le foibe sono grotte carsiche, con un ingresso a strapiombo, dove i partigiani comunisti titini gettarono, tra il 1943 e il 1945, più di 3000 italiani. Il totale complessivo delle vittime “infoibate” è di 80.000, per lo più croati e sloveni, considerati nemici del progetto perseguito da Tito di una federazione comunista jugoslava sotto la leadership di gruppi dirigenti di origine serba”.