Inserita in Cronaca il 08/02/2019 da Direttore Disposta la chiusura del cimitero comunale di Erice nei giorni 11 e 12 febbraio per esumazione ordinaria delle salme Si rende noto che a seguito dell’ordinanza sindacale n. 20 in data odierna è stata disposta la chiusura del Cimitero Comunale nelle giornate del 11 e 12 febbraio 2019 al fine di consentire alla ditta incaricata di procedere l’esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte nei campi di inumazione all’interno del Campo Comune, da tempo programmate.

Per motivi di igiene e sicurezza, verrà interdetto l’accesso al pubblico all’interno del cimitero durante il periodo di esecuzione delle operazioni di esumazione.

I competenti Uffici Comunali saranno a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito alle operazioni cimiteriali sopracitate.

Erice, 8 febbraio 2019