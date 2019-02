Inserita in Sport il 08/02/2019 da Direttore La Sport Man si ritira dalla trattativa tra l´imprenditore fiorentino e il club portoghese. In data odierna, dopo le dichiarazioni da parte del club portoghese SC Olhanense, la Sport Man, agenzia leader nella ricerca sponsor e di intermediazioni sportive, ha emanato la seguente nota stampa.

Il manager toscano ha dichiarato che porterà l´imprenditore suo amico ad investire in altro club in Portogallo.

"Voglio solo precisare che l´intervento economico di un investitore / sponsor porta un miglioramento a tutto il sistema calcio (indirettamente anche a tutti i tesserati e i vari tifosi in termini di spettacolo), ma se l´attuale presidente dell´ Olhanense non vuole questi soldi... non posso fare altro che augurargli buona fortuna" con queste parole Alessio Sundas chiude la questione SC Olhanense.