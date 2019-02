Inserita in Sport il 08/02/2019 da Direttore Marsala Calcio: Bari - Marsala, i convocati da mister Vincenzo Giannusa Nella mattinata di oggi si è svolto l´ultimo allenamento settimanale in sede per la troupe di mister Vincenzo Giannusa impegnata domenica 10 febbraio 2019 al “San Nicola” di Bari in Bari – Marsala. gara valevole per la 23° giornata, 6° di ritorno, del campionato di Serie D Girone I 2018-2019. Gli azzurri si sono messi in viaggio nel pomeriggio alla volta del capoluogo pugliese, dove nel primo pomeriggio di domani effettueranno il consueto allenamento di rifinitura della vigilia.

Ecco la lista dei 20 convocati:

Portieri: Compagno (´99), Giappone (´01); Difensori: Benivegna (´00), Fragapane, C. Galfano (´99), Giardina, Giuffrida (´99), Maraucci, A. Rallo (´00). Centrocampisti: Candiano, Corsino, Ciancimino (´99), Lo Nigro, Prezzabile (´98), Sekkoum; Attaccanti: Balistreri, Bonfiglio, Manfrè, Napolitano (´99), Tripoli.

Squalificati: /.

Indisponibili: Barraco (att.), Mazzara (att. ´00) e Prestia (att.).



Marsala, 08/02/2019