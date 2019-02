Inserita in Economia il 08/02/2019 da Direttore Ex Province. Lupo: avevamo proposto soluzione in commissione Bilancio, ma il governo ha detto ‘NO’ “Avevamo presentato in commissione Bilancio, durante l’esame della manovra economica, alcuni emendamenti che prevedevano di destinare ai Comuni ed alle ex Province (Liberi Consorzi e Città Metropolitane) le somme derivanti dalla liquidazione della ‘ex-Sicilcassa’. Ma il governo regionale ancora una volta si è dimostrato sordo alle nostre proposte di buonsenso”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars.

“Comprendiamo la preoccupazione dei dipendenti di enti che non hanno ancora un assetto consolidato e che si trovano in una difficile situazione finanziaria. Siamo pronti – aggiunge Lupo – a lavorare ad una soluzione a questa vicenda durante l’esame della finanziaria in aula, purché il governo non continui ad ignorare le emergenze della Sicilia”.

