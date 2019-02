Inserita in Economia il 08/02/2019 da Direttore Bilancio Ars, emendamento per finanziare con fondi Poc scuolabus e Canili comunali, Calderone: ´Investimenti che consentono alla Regione di risparmiare milioni di euro´ Palermo, 08/02/2019: “Un emendamento che guarda in prospettiva, che offre la possibilità di finanziare l’acquisto di scuolabus per i Comuni e soprattutto per la realizzazione di Canili comunali. Da Presidente della Commissione speciale sul fenomeno del randagismo in Sicilia, ho ascoltato tutte le parti sociali coinvolte, a cominciare dalle associazioni animaliste. La voce è unanime: potenziare le strutture pubbliche per arginare il business del randagismo. Anche il Governo regionale e la Commissione salute hanno espresso parere favorevole. La necessità che i Comuni possano gestire in proprie strutture rifugi sanitari e canili è la strada maestra per arginare le criticità”. A riferirlo è l’on.Tommaso Calderone, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Ars.





L’emendamento prevede i finanziamenti tramite i fondi del Piano Operativo Complementare (POC), con evidente risparmio per le casse regionali. Nella fattispecie sarebbero destinati 20 milioni di euro in favore dei Comuni per l’acquisto di di scuolabus; 6 milioni di euro per la realizzazione dei Canili comunali e, infine, 8 milioni euro, in favore dei Comuni con forte presenza turistica, per la realizzazione di potabilizzatori.



“Potenziare il tessuto locale – conclude Calderone – con investimenti mirati, che abbattono gli sprechi e potenziano i servizi al cittadino è l’unico modo per rilanciare il nostro territorio”.