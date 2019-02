Inserita in Cronaca il 08/02/2019 da Direttore Erice - Sospesa la raccolta dell´organico fino a successiva comunicazione Si rende noto che a seguito della saturazione dell’impianto della Trapani Servizi, comunicato solo ieri pomeriggio a tutti i Comuni della provincia, al momento il servizio di raccolta dei rifiuti organici nel Comune di Erice è sospeso. I nostri uffici già da ieri pomeriggio al lavoro per trovare delle soluzioni alternative per conferire in altro impianto e vi terremo aggiornati sulla ripresa della raccolta, nel frattempo INVITIAMO la cittadinanza a non esporre i rifiuti fino a nuova comunicazione. Come si ricorderà, a seguito del sequestro dell´impianto di compostaggio della Sicilfert da parte della Procura di Marsala e la susseguente crisi dei conferimenti verificatasi in tutta la Provincia, il Comune di Erice, grazie ad un accordo con Trapani Servizi aveva ripreso la raccolta dell’organico dallo scorso 28 gennaio. La saturazione dell’impianto della Trapani servizi, tuttavia, è alla base di questa ulteriore criticità che contiamo di risolvere nelle prossime ore. Il Sindaco – Daniela Toscano Pecorella