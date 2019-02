Inserita in Cronaca il 08/02/2019 da Direttore L’ESERCITO INCONTRA LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI Trapani 8 febbraio 2019. Il ciclo di conferenze di orientamento e informazione promosso dall’Esercito Italiano ha fatto ieri tappa a Trapani, presso l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Marino Torre”. L’incontro, alla presenza del dirigente scolastico Dott. Erasmo Miceli e tenuto da personale qualificato del 6° Reggimento Bersaglieri, ha coinvolto gli studenti delle ultime classi ed ha suscitato il vivo interesse del pubblico. Il ciclo di conferenze, organizzato dal Comando Militare Esercito Sicilia in collaborazione con i reparti della Brigata “Aosta”, continuerà a Trapani e nel resto della regione interessando gli istituti superiori che hanno aderito al programma e si articolerà su tutto l’arco temporale dell’anno scolastico 2018/2019. Gli incontri, come noto, hanno per oggetto informazioni sull’arruolamento e gli sbocchi professionali in Forza Armata e sono destinate ai giovani studenti che, al termine degli studi, vorranno orientare il proprio futuro verso l’Esercito.