Inserita in Cronaca il 07/02/2019 da Direttore Attività della Polizia Municipale Intensa attività, nei giorni scorsi, da parte della squadra Annonaria della Polizia Municipale nelle attività di contrasto all’illegalità commerciale. Ieri, a seguito di ulteriore controllo al mercato ittico sono stati effettuati due sequestri di pesce di vario genere, per un totale di Kg. 50, di cui uno a carico di ignoti in quanto il venditore alla vista degli agenti si è dato repentinamente alla fuga. L´altro venditore invece è stato sanzionato per € 309,00. Il pesce, dopo la visita da parte del veterinario e in mancanza della documentazione attestante la tracciabilità, è stato ritenuto non idoneo per il consumo umano.

La stessa squadra, domenica 3 febbraio a seguito di controlli sui panificatori, ha sanzionato due panificatori che in violazione del Decreto Regionale che ne disciplina l´esercizio, hanno panificato senza la relativa autorizzazione.

Detti controlli continueranno al fine di garantire una leale concorrenza commerciale e la tutela dei consumatori.