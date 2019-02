Inserita in Cultura il 07/02/2019 da Direttore PER IL MUSEO SINDACALE DI SAN NICOLA DA CRISSA IN CALABRIA GIA´ TRE LE PRENOTAZIONI A SEI ORE DAL LANCIO DELLA NOTIZIA Forse sarà inaugurato il primo maggio festa del lavoro E´ il primo in Italia dedicato a tutti i sindacati organizzati e spontanei





Ha destato molta curiosità e tanto interesse la notizia della prossima apertura del primo “MAB - Museo Archivio Biblioteca” italiano dedicato a tutti i sindacati, grandi e piccoli, organizzati e spontanei italiani ed esteri nel piccolo paese di San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia, sul versante tirrenico delle Serre vibonesi, in Calabria. Infatti, il suo creatore e direttore Bruno Congiustì (ex sindacalista della CGIL) comunica che sono state già tre le prenotazioni nelle prime sei ore dal lancio della notizia, apparsa ieri pomeriggio 6 febbraio anche a livello nazionale. Si tratta di uno scrittore che sta scrivendo un libro sul cosiddetto "Pacchetto Colombo" ....; di un giornalista e di una famiglia.

Inoltre, un sindacalista in pensione G.M. originario di Squillace (CZ) ma residente in Francia ha promesso l´invio di documentazione e cimeli prodotti del suo sindacato negli scorsi 40 anni. E dalla Francia si attendono pure due autentici "gilet gialli" per essere esposti nel primo MAB-SINDACALE italiano.