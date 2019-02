Inserita in Economia il 06/02/2019 da Direttore Flavour of Italy, la holding attiva in Irlanda nei settori enogastronomico e travel cerca un Head Chef e un Sales and Catering Coordinator LAVORO: DUE NUOVE OFFERTE NEL FOOD "MADE IN ITALY" A DUBLINO



Dublino 6 febbraio 2019 – Continua senza sosta la crescita di Flavour of Italy, la holding fondata nel 2004 a Dublino dai due imprenditori italiani Marco Giannantonio e Maurizio Mastrangelo, attiva tra Italia e Irlanda nei settori dell’enogastronomia e dei viaggi Made in Italy, che è alla ricerca di due nuove figure professionali.

L’azienda, infatti, per il suo headquarter dublinese è alla ricerca di un Head Chef con esperienza nella gestione della cucina, della formazione, del coordinamento del personale e del controllo del food cost e un Sales and Catering Coordinator, a cui affidare la responsabilità della gestione degli eventi: dalla relazione con i clienti alla scelta delle materie prime e alla composizione dei menù. Senza dimenticare la scelta e il coordinamento delle diverse figure professionali necessarie alla buona riuscita degli eventi.

Entrambi i profili devono avere necessariamente un’ottima conoscenza della lingua inglese, utile per gestire diverse risorse e dialogare con i fornitori ed essere disponibili a trasferirsi da subito nella capitale irlandese. L’azienda, che effettuerà i primi colloqui attraverso un’intervista su Skype, offre un inquadramento e una retribuzione di sicuro interesse e la possibilità di unirsi a un gruppo che fa del benessere dei dipendenti un punto essenziale delle propria strategia di crescita.

Obiettivo del Gruppo Flavour of Italy che, dopo 15 anni di attività e oltre 30 tra dipendenti e collaboratori, oggi conta due ristoranti italiani (Pinocchio Temple Bar e Pinocchio Ranelagh), una divisione dedicata al catering, una dedicata ai viaggi enogastronomici nelle varie regioni italiane, uno shop di prodotti tipici del belpaese e una scuola di cucina italiana, è quello di aprire tre nuovi ristoranti tra Dublino e altre città irlandesi. Contemporaneamente l’azienda vuole potenziare anche il reparto catering che opera con successo nell’organizzazione di eventi aziendali, feste e cerimonie e che annovera tra i suoi clienti le principali aziende multinazionali con sede a Dublino tra cui Facebook, Google, Microsoft, Pfizer o KPMG solo per citarne alcune.

Inviare curriculum con foto e referenze per lavori precedenti e contatto Skype per colloquio preliminare all’indirizzo: lavoro@flavourofitaly.net

I profili richiesti:



HEAD CHEF per ristorante a Dublino - Irlanda. Si cerca un Head Chef con esperienza all’estero, preferibilmente in paesi anglosassoni.

La figura sarà responsabile della gestione della cucina del ristorante, della produzione dei pasti come da menù, della preparazione degli special quotidiani e della realizzazione di menù per feste e occasioni speciali per gruppi. Oltre alla formazione e supervisione del personale, sarà anche tenuta ad attuare attività di promozione dei menù e della supervisione della qualità del cibo servito.

Sarà inoltre responsabile di: - controllo del food cost; - controllo delle spese di gestione ordinaria entro i limiti di bilancio fissati; - redazione dei turni del personale in base ai livelli di attività settimanali; - conduzione di accurati inventari di fine mese degli stock disponibili; - esecuzione di regolari controlli di manutenzione alle attrezzature.

Requisiti essenziali: - esperienza comprovata come head chef; - ottima conoscenza della lingua inglese; - conoscenza delle norme relative all’igiene dei prodotti alimentari (HACCP o qualifiche); - eccellenti doti di comunicazione, organizzazione e management delle risorse umane; - età compresa tra 30 e 45 anni; - disponibilità immediata; - capacità di raggiungere obiettivi e forte motivazione.

Anche se non indispensabile, l´esperienza acquisita all´interno di un grande ristorante o di una catena di ristoranti potrebbe essere un vantaggio in fase di selezione.



SALES AND CATERING COORDINATOR per ristorante a Dublino - Irlanda

Si cerca un Sales and Catering Coordinator (o Catering Manager) con esperienza all’estero, preferibilmente in paesi anglosassoni.

La figura dovrà sovrintendere a tutte le operazioni relative alla ristorazione e alla supervisione dei dipendenti legate alla realizzazione di eventi o all’interno di un ristorante o in altre location (aziende, case, manifestazioni etc.) e fungere da punto di contatto con i clienti in tutte le fasi. Come catering coordinator, inoltre, dovrà utilizzare le abilità di vendita e marketing per attrarre nuovi clienti invogliandoli a utilizzare i servizi offerti. Sarà possibile focalizzarsi in una specifica area di ristorazione, come la gastronomia salata o la preparazione di dolci. Poiché il lavoro richiede la supervisione dei dipendenti, sono fondamentali forti competenze manageriali.

Sarà inoltre responsabile di: - ricevere ed elaborare gli ordini di consegna degli alimenti; - assumere e supervisionare i camerieri e trasportatori del cibo e tutte le altre risorse umane; - effettuare analisi preventive dei costi delle materie prime; - gestire e consolidare le relazioni con i fornitori; - gestire e consolidare le relazioni con i clienti, garantendo un´esperienza di alta qualità; - gestire in autonomia gli incontri con i clienti ed essere in grado di programmare gli eventi, compresi menu, set-up location, servizi audiovisivi e speciali); - lavorare insieme al Sales Director supportandolo con contratti, marketing e report giornalieri; - gestire in autonomia i file dei clienti, compresa la parte amministrativa (fatture etc.)

Requisiti essenziali: - esperienza comprovata come addetto/responsabile catering; - ottima conoscenza della lingua inglese; - conoscenza delle norme relative all’igiene dei prodotti alimentari (HACCP o qualifiche); - eccellenti doti di comunicazione, organizzazione e management delle risorse umane; - età compresa tra 30 e 45 anni; - disponibilità immediata; - capacità di raggiungere obiettivi e forte motivazione.