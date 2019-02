Inserita in Cronaca il 06/02/2019 da Direttore ALCAMO: CARABINIERI PONGONO FINE ALL’INCUBO DEI RESIDENTI DI VIA PIA OPERA PASTORE: ARRESTATO E CONDOTTO IN CARCERE IL DANNEGGIATORE SERIALE DI AUTOVETTURE. Dal mese di settembre 2018 aveva danneggiato un numero elevatissimo di autovetture, per cui era stato denunciato innumerevoli volte dai Carabinieri di Alcamo; in uno di questi episodi, era anche stato immortalato in un video -girato da un residente di via Pia Opera Pastore e poi diventato virale tra gli alcamesi e non solo sul social network “Facebook” - mentre distruggeva con le mani il tergicristallo posteriore di una Fiat Punto nera regolarmente parcheggiata di fronte al centro SPRAR. Ad ottobre aveva sputato in faccia al Vicesindaco di Alcamo Vittorio Ferro e a sua moglie mentre si trovavano a transitare in piazza Renda a bordo della loro autovettura. Aveva anche aggredito fisicamente, in più circostanze, le operatrici del centro SPRAR e, ultimamente, si era “specializzato” nel lancio ingiustificato di pietre, del peso di quasi 200 grammi, dal primo piano del suddetto SPRAR sulla pubblica via, col rischio tangibile che potesse provocare ben più di un semplice danneggiamento, come avvenuto l’11 dicembre u.s. I suoi comportamenti illegali e certamente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica avevano costretto i Carabinieri della Compagnia di Alcamo ad attuare specifici servizi di osservazione in abiti borghesi nei pressi del centro SPRAR di via Pia Opera Pastore al fine di prevenire e scongiurare, sul nascere, i reati commessi dal solito noto. E proprio tali servizi avevano consentito, lo scorso 4 ottobre, di fermare nuovamente il delinquente mentre, dopo aver preso a calci una Renault Modus parcheggiata di fronte allo SPRAR, aveva aggredito fisicamente, strappandogli anche la t-shirt, il proprietario del veicolo che gli aveva solamente chiesto spiegazioni. È finalmente terminato l’incubo degli alcamesi e in particolare di tutti i residenti di via Pia Opera Pastore: infatti, ieri 4 febbraio 2019, il G.I.P. del Tribunale di Trapani - su richiesta della Procura della Repubblica, che ha raccolto tutte le denunce, le segnalazioni e le operazioni di polizia effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo negli ultimi mesi - ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di HYDARA Lamin, senegalese classe 96, clandestino sul territorio nazionale e con ben quattro provvedimenti di espulsione notificatigli in pochi mesi senza alcun esito. HYDARA è stato dunque arrestato dai Carabinieri di Alcamo che hanno fotosegnalato il criminale e lo hanno immediatamente condotto presso la casa circondariale di Trapani, ove dovrà permanere fino a data da definire, per la tranquillità di residenti e operatori del centro SPRAR.

Trapani, 6 febbraio 2019