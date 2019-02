Inserita in Politica il 04/02/2019 da Direttore Legge di stabilità, Ars: ´Nessuna vacanza, solo tempi tecnici per esaminare il testo´ Palermo – "Il disegno di Legge di stabilità regionale è un testo composito e sono necessari approfondimenti, in alcuni casi anche attraverso pareri delle commissioni di merito, che si esprimeranno in questa settimana". Così il segretario generale dell´Ars, Fabrizio Scimè, in merito ad alcune notizie apparse su un quotidiano online a proposito dei tempi di approvazione della manovra. "Per altre norme che hanno degli effetti finanziari - aggiunge il segretario - aspettiamo le relazioni tecniche del governo". “Sarà inoltre necessario valutare con attenzione gli emendamenti per i quali il termine di presentazione è mercoledì prossimo”, conclude Scimè.