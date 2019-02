Inserita in Cronaca il 04/02/2019 da Direttore Sold-out su sold-out. La direzione del circo Sandra Orfei rimane a Trapani. Ottenuta la proroga grazie alla richiesta accolta dall’Amministrazione Comunale. I trapanesi amano il circo tradizionale e potranno vedere lo show anche dall’8 all’11 febbraio.



Lo chapiteau giallo, accogliente e riscaldato, rimarrà a Trapani per alcuni giorni. Il grandissimo successo di pubblico ha costretto la direzione del circo Sandra Orfei a chiedere la proroga all’amministrazione comunale. Il complesso diretto da Claudio Vassallo e Sara Mateva rimarrà quindi sul Lungomare Dante Alighieri fino a lunedì 11 febbraio. Dopo gli spettacoli di oggi, alcuni giorni di riposo e, venerdì 8 febbraio, riprenderanno le esibizioni. Alta scuola di equitazione, tigri e leoni, equilibrismo al cavo d’acciaio, spericolate evoluzioni al trapezio, salti alla ruota della morte, giocoleria, evoluzioni al cerchio aereo, incredibile ventriloquismo e un fenomenale clown accoglieranno ancora il pubblico trapanese a partire dallo spettacolo delle 17,30 di venerdì 8 febbraio. Anche sabato 9 e lunedì 11 rappresentazioni alle 17,30 e alle ore 21 mentre domenica 10 gli spettacoli saranno proposti alle 17 e alle 19,30. Sotto il tendone del circo Sandra Orfei scorrono immagini possibili e impossibili, un mondo che da sempre ha affascinato anche scienziati e letterati come i fratelli De Goncourt che nel loro “Diario” scrissero che gli artisti del circo sono “gli unici talenti al mondo incontestabili. Qui non ci sono attori o attrici che fingono”. Un mondo che per certi versi potrebbe apparire scontato e delineato ma, per molti altri, sfuggente e imprevedibile. Dopo la tappa a Trapani, il circo Sandra Orfei si sposterà a Castelvetrano, nei pressi del centro commerciale “BeliCittà” per poi proseguire il tour nell’agrigentino.