Inserita in Cronaca il 04/02/2019 da Direttore Marsala -SI E’ CONCLUSO IL PRIMO INCONTRO DEL PROGETTO ´CONTINUITITO´ E’ STATO ATTUATO IN COLLABORAZIONBE CON L’ISTITUZIONE “MARSALA SCHOLA” E SI E SVOLTO AL GIARDINO D’INFANZIA “GUIDO BACCELLI”

Nell’ambito del progetto “CONtinuiTITO’ si è svolto a Marsala presso la sede del Giardino d’Infanzia “Guido Baccelli” il primo incontro formativo organizzato dalla cooperativa “La Garderie”, in collaborazione con l’Istituzione Marsala Schola e con la direzione dello stesso Giardino d’Infanzia. L’iniziativa ha coinvolto i bambini del “Guido Baccelli”, le loro famiglie nonché i gruppi educativi della stessa scuola dell’Infanzia e quelli della sezione primavera e grandi degli asili nido di Sappusi e Amabilina. Il corso ha riguardato attività laboratori ali e di animazione che hanno visto l’arrivo di Titò, personaggio ponte della continuità nido-scuola dell’infanzia-scuola primaria. Al laboratorio di lettura ad alta voce del libro “Titò e la magica orchestra” ha fatto seguito quello denominato “Costruiamo la bacchetta magica”. L’iniziativa si è conclusa con “A presto Titò” con piccoli e grandi che hanno potuto conoscere Titò e Diango, il suo amico a quattro zampe”. Un’altra tappa importante del progetto è stata la giornata di presentazione proposta al 2° Circolo “Cavour”.