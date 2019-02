Inserita in Cronaca il 04/02/2019 da Direttore Marsala - CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE DI GIROLAMO PER LA SCOMPARSA DELL’AVVOCATO GIOVANNI PIAZZA GIA’ ASSESSORE COMUNALE Anche il Consiglio comunale si associa al dolore della famiglia per la scomparsa dell’ex amministratore

“E’ con dolore che ho appreso della prematura scomparsa dell’avv. Giovanni Piazza – sottolinea il Sindaco Alberto Di Girolamo. Era un uomo di grandi principi morali oltre che apprezzato professionista che per alcuni mesi fu anche prestato alla politica. Desidero esprimere a nome della Città, dell’Amministrazione e mio personale alla moglie Claudia Giacalone, ai figli, ai genitori (il papà Elio è vice presidente del Centro di Studi Internazionali Risorgimentali e Garibaldini) e ai familiari tutti i sensi del mio più profondo cordoglio”. E al dolore per la morte dell’avvocato Piazza si associa anche il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, a nome di tutta l’Assise civica di Palazzo VII Aprile e suo personale. “L’ho conosciuto ed apprezzato oltre che per le sue doti professionali anche per quelle umane – precisa Sturiano. Lo ricordo sempre con il sorriso sulle labbra e molto cordiale. A nome del Consiglio e personalmente sono vicino ai familiari dell’avvocato Piazza.”. I funerali dell’avvocato Piazza, che fu assessore durante la sindacatura Carini si svolgeranno questo pomeriggio, alle ore 16,00, in Chiesa Madre.