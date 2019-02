Inserita in Cronaca il 04/02/2019 da Direttore Trapani - Disagi erogazione Idrica A motivo di un serio guasto verificatosi lungo la condotta adduttrice di Bresciana si è determinata una interruzione nell´apporto idrico verso la Città. L´Amministrazione è prontamente intervenuta nei riguardi di Sicialiacque che sin da oggi ha assicurato un apporto maggiorato di acqua per la città che raggiunge 80 litri al secondo. Se nell´arco della giornata dovessero intervenire notizie di prolungamento dei tempi di riparazione, da parte di Siciliacque è stata assicurata una rideterminazione dell´apporto idrico verso i vari distretti, tale da garantire il rifornimento anche per la Città di Trapani. Si invita la cittadinanza ad utilizzare l´acqua con la giusta moderazione. I cittadini possono richiedere il servizio alternativo con autobotti presso i nostri uffici comunali telefonando al numero telefonico 0923-590622/590364.