Inserita in Cronaca il 04/02/2019 da Direttore CASTELVETRANO: WEEKEND DI CONTROLLI: CARABINIERI EFFETTUANO UNARRESTO Nel fine settimana appena trascorso i militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano hanno effettuato un arresto nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio. Venerdì 1 febbraio i militari della Stazione di Partanna – guidati dal Luogotenente Andrea Tripodi – hanno tratto in arresto BELLAFIORE Saverio, 31enne residente nel centro belicino e già noto alle forze dell’ordine. Al predetto veniva notificato un ordine di carcerazione emesso il 29 gennaio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala-Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena detentiva residua di 1 anno, 3 mesi e 3 giorni di reclusione per aver commesso un tentato furto aggravato e aver detenuto sostanza stupefacente, fatti risalenti al 2011. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria veniva associato presso la casa circondariale di Sciacca. Nel predetto contesto operativo sono state controllate più di 218 persone a bordo di 187 mezzi di trasporto di vario genere (automobili, motocicli e ciclomotori), elevate 5 contravvenzione per violazioni del C.d.S., effettuate 5 perquisizioni personali e veicolari nonché svariati controlli a soggetti sottoposti a misure di sicurezza.

Trapani, 4 febbraio 2019