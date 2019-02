Inserita in Cultura il 03/02/2019 da Direttore Presidente BCsicilia di Isola delle Femmine Agata Sandrone insignita dall’Accademia Nazionale Lettere, Arti e Scienze ´Ruggero II´ Il Presidente BCsicilia Sede di Isola delle Femmine, Agata Sandrone, è stata insignita del titolo onorifico di Accademica Benemerita. A conferirglielo l’Accademia Nazionale di Lettere, Arti e Scienze “Ruggero II di Sicilia”. A consegnare il riconoscimento è stato il Presidente e il Senato Accademico che ha motivato l’assegnazione per l’attività culturale e l’impegno nel sociale di Agata Sandrone. La cerimonia si è svolta presso la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli a Palermo. L´Accademia è una libera istituzione di alta cultura e di studi post-universitari che si prefigge di diffondere e incrementare le varie discipline, particolarmente le Lettere, le Arti e le Scienze. l´Accademia ha stretto rapporti di collaborazione e gemellaggio con altre organizzazioni culturali che perseguono le stesse finalità. All´estero, soprattutto, in Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Argentina, Colombia, dove la "Ruggero II" gode grande prestigio per importanza e impegno. Organizza conferenze, congressi, tavole rotonde, concerti di musica classica e moderna, strumentale e vocale, rassegne di arti figurative e recital di Poesie. L´Accademia concede Oscar, Diplomi di Benemerenza e Diplomi di Accademico Benemerito.