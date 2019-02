Inserita in Cronaca il 03/02/2019 da Direttore LOCOGRANDE: 2 ARRESTI DEI CARABINIERI PER SPACCIO DI DROGA Nel primo pomeriggio di venerdì 1 febbraio, nel corso di un servizio di P.G. per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, i carabinieri della Stazione di Locogrande, alle dipendenze del Maresciallo Capo Piero Piacentino, traevano in arresto RIZZO Alessio, nato a Palermo cl. 2000 e residente Trapani e D.F. trapanese cl. 2001 per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Predetti, sottoposti a controllo mentre erano a bordo di uno scooter, in località Lido Marausa, lungo il viale Mothia, davano da subito delle spiegazioni non richieste, dando adito a sospetti. A seguito di perquisizione personale venivano trovati in possesso di gr. 163,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish, contenuta all’interno di uno zaino e un bilancino di precisione. Successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione estiva di uno dei 2 soggetti permetteva di rinvenire e sequestrare nr. 9 piantine di cannabis indica di circa 40 cm e la somma di euro 20,00 costituite da 4 banconote da 5 euro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati rispettivamente tradotti in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione e presso il centro di prima accoglienza minorile “Malaspina” di Palermo in attesa di udienza di convalida.

Trapani, 3 febbraio 2019