Inserita in Politica il 02/02/2019 da Direttore Finanziaria. Lupo: Musumeci non ha più alibi, ha una maggioranza e si assumerà la responsabilità di una manovra pericolosa per la Sicilia “Dopo il voto dell’aula sul bilancio, il presidente Musumeci non ha più alibi: d’ora in poi non potrà più raccontare la storiella di ‘non avere una maggioranza’. Adesso è evidente che a Sala d’Ercole il suo governo ‘ha i numeri’, e dovrà assumersi tutta la responsabilità di una manovra finanziaria che toglie circa 250 milioni di euro dalle tasche dei siciliani, sottraendo fondi destinati a servizi per le categorie più fragili, all’agricoltura, alla cultura ed all’antiracket”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars.

“Avevamo proposto al governo un percorso di ragionevolezza – aggiunge Lupo – cioè prorogare l’esercizio provvisorio per non paralizzare la Sicilia e, nel frattempo, avviare il confronto con il governo nazionale per ottenere migliori condizioni per la copertura del disavanzo. Ma il presidente Musumeci, invece di difendere la Sicilia riaprendo la discussione con il governo giallo-verde, ha scelto di andare avanti con l’approvazione di un bilancio iniquo che, oltretutto, attinge pericolosamente dai fondi per le pensioni dei regionali”.

“Non comprendiamo le ragioni di questa scelta che – conclude Lupo - ci vedrà in una posizione di ferma opposizione nel corso dell’esame della finanziaria a Sala d’Ercole”.

sabato 2 febbraio 2019