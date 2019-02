Inserita in Cronaca il 01/02/2019 da Direttore Da Marsala a Sanremo per curare il look degli artisti del Festival. Angela Palumbo hairstylist ufficiale di Area stile Da Marsala a Sanremo per curare il look degli artisti che si esibiranno sul palco della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

E’ questa la nuova avventura professionale cui sta per prendere parte Angela Palumbo, hairstylist ufficiale di Area stile, in partenza per la prestigiosa manifestazione canora dopo aver partecipato a Milano, nei giorni scorsi, a un backstage per la formazione comportamentale organizzato in vista dell’evento.

Angela Palumbo, esperta marsalese nel settore dell’hairstylist, sarà presente all’interno degli spazi dell’Hotel Royal, assieme ai migliori esperti make up, moda e hair stylist, a disposizione delle star partecipanti alla kermesse musicale, dalle 9.30 del mattino fino alle ore 19.

Nella Sala Ranuncolo dell’Hotel, nei giorni del Festival, si alterneranno sessioni di maquillage e acconciature, interviste tv e radio, angoli di relax con cibo e vino ad uso esclusivo degli ospiti invitati o muniti di pass.

“Orgogliosa ed emozionata di partecipare all’atteso e seguitissimo evento nazionale, rappresentando peraltro la mia città – dice Angela -. Ho più volte, negli anni, preso parte a fiere e saloni dedicati alle ultime tendenze moda capelli, sia nazionali che internazionali, e a programmi televisivi di successo, tra cui “Detto Fatto” in onda su Rai 2, ma certamente il Festival di Sanremo è una tappa particolarmente significativa che mi arricchirà professionalmente e per la quale metterò a disposizione tutte le mie competenze e la mia passione”.