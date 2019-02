Inserita in Tempo libero il 01/02/2019 da Direttore E´ iniziato il countdown a Mazara del Vallo per la prima regionale del Musical ´Cavalleria Rusticana´ E’ iniziato il countdown per la prima regionale, a Mazara del Vallo, del Musical "Cavalleria Rusticana", prodotto e diretto dal regista campobellese Piero Indelicato. Lo spettacolo andrà un scena, il 7, l’8 e il 10 febbraio al teatro Rivoli.

Nutrito il cast tra cui figurano, oltre allo stesso Piero Indelicato, Girolamo Cristaldi, Irene Bonanno, Dario Vallone, Lory Fontana, Carmela Gancitano, Anna Attademo, Serena Sciuto e il giovanissimo Valerio Indelicato, promessa del teatro italiano. E più di 30 figuranti, con le partecipazioni straordinarie di Silvia Dolores, Francesca Impallari e Noemi del Pianta. Le musiche sono dirette dal Maestro Ciccio Accardo. Il Musical, che si attesta come l´evento teatrale di questo nuovo anno, rappresenta un ennesimo lavoro cui Piero Indelicato ha dedicato le sue energie artistiche dopo aver messo su un’attività teatrale finanziata con i fondi anti usura. Indelicato, infatti, è vittima di usura e ha deciso di destinare l’aiuto ricevuto dallo Stato al teatro, trasformando in lavoro quello che prima era solo un hobby. Dopo la fortunata rassegna dello scorso anno, tra Mazara del Vallo, Campobello e Castelvetrano, adesso, dunque, si ricomincia con un “classico” della drammaturgia siciliana per la cui preparazione il cast è al lavoro con grande armonia. Il 7 e l´8 febbraio lo spettacolo andrà in scena alle ore 21, mentre il 10 febbraio alle ore 18.00.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare al 3272006545.