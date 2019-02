Inserita in Politica il 01/02/2019 da Direttore Rilancio della città di Mazara del Vallo Comunicato stampa congiunto tra il laboratorio civico “SìAMO Mazara” e la coalizione civica formata da “Osservatorio politico”, “La forza dei fatti” e “Coloriamo la città”



In data 29/01/2019 si è svolto un incontro tra il laboratorio civico “SìAMO Mazara” e la coalizione composta dalle liste civiche “Osservatorio politico”, “La forza dei fatti” e “Coloriamo la città”, al fine di discutere del progetto politico ed amministrativo, volto al rilancio della città di Mazara del Vallo. L’incontro è stato cordiale e proficuo.

I rappresentanti dei gruppi sopra menzionati si sono trovati in sintonia rispetto alla necessità di far fare alla città quel salto di qualità di cui ha bisogno, sia in termini di sviluppo socioeconomico, che di formazione della nuova classe dirigente. Essi concordano inoltre sull’idea che ciò non possa avvenire senza la collaborazione tra i diversi attori politici e sociali, imprescindibile dalla valorizzazione delle competenze e dal rafforzamento del protagonismo civico.

Le delegazioni incontratesi hanno deciso di avviare un percorso che, nel rispetto dell’autonomia e delle diverse provenienze di ciascun gruppo e a partire dalla condivisione di alcuni punti programmatici, possa portare alla chiusura di un accordo sul progetto, allo scopo di creare un’aggregazione in grado di confrontarsi al meglio con l’appuntamento elettorale del prossimo mese di maggio e di dare alla città il buon governo di cui ha diritto.

I soggetti di cui sopra torneranno ad incontrarsi a breve per proseguire il confronto avviato.

Mazara del Vallo, lì 01/02/2019