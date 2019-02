Inserita in Cronaca il 01/02/2019 da Direttore Trapani: incensurato arrestato dalla Polizia mentre trasportava 2 kg di hashish. Nella tarda serata di ieri, la Squadra Mobile di Trapani ha tratto in arresto il trapanese LA FRANCESCA Michele, di anni 38, il quale, a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della Sezione Antidroga, impiegati in servizi di prevenzione a Castellammare del Golfo, è stato trovato in possesso di circa 2 kg di hashish. L’uomo è stato controllato mentre, alla guida della sua autovettura, si trovava in località Castellammare del Golfo insieme alla compagna C. F., di anni 24, che è stata denunciata a piede libero a titolo di concorrente nel reato. Sotto il sedile lato conducente, i poliziotti hanno rinvenuto un sacchetto di plastica contenente 19 panetti di hashish, 10 dei quali sigillati in un unico blocco e 9 sfusi, dal peso complessivo di circa 1,9 chilogrammi. Una successiva perquisizione, stavolta effettuata presso l’abitazione dei predetti, ha permesso di rinvenire un ulteriore panetto della medesima sostanza stupefacente, dal peso complessivo circa 90 grammi. Dopo le incombenze di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Trapani, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tale arresto rappresenta l’ennesimo frutto dell’azione di contrasto al traffico di stupefacenti che la Questura di Trapani ha da ultimo incentivato anche nel territorio della Provincia. Infatti, nella medesima giornata, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Marsala hanno sequestrato circa 40 dosi di marijuana, già confezionate e pronte per lo spaccio, nonché circa 150 grammi di infiorescenze di cannabis, rinvenuti presso l’appartamento di due extracomunitari di origine nigeriana domiciliati nel centro cittadino marsalese.