Inserita in Cronaca il 01/02/2019 da Direttore Evade dai domiciliari per rapinare un locale in centro ad Alcamo: arrestato dalla Polizia di Stato Nella tarda serata di martedì scorso, la Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Alcamo interveniva presso un’enoteca del centro su richiesta del titolare, il quale segnalava che il noto pregiudicato DI BENEDETTO Gaspare aveva appena fatto irruzione all’interno del locale, andando in escandescenza, minacciando i presenti e portando via bevande e generi alimentari. Giunti immediatamente sul posto e ricostruita la dinamica degli eventi, gli agenti si portavano presso l’abitazione del noto pregiudicato, atteso che lo stesso era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa. Il DI BENEDETTO veniva trovato in casa, ma, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva rinvenuta parte della refurtiva poco prima sottratta, confermando la ricostruzione dei fatti fornita dalle persone offese. Alla luce delle risultanze investigative acquisite, il DI BENEDETTO veniva dichiarato in stato di arresto per i reati di evasione e rapina e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, immediatamente tradotto presso la Casa circondariale di Trapani a disposizione dell’A.G.