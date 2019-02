Inserita in Economia il 31/01/2019 da Direttore Paceco, al via lavori per migliorare la viabilità della via Concordia È stato aggiudicato dal V Settore del Comune di Paceco, l’appalto dei “lavori per il miglioramento della sicurezza ai fini della viabilità della via Concordia, nel tratto compreso fra la via Erice e la via Maestro Gabriele Asaro”.

Lo rende noto l’assessore comunale ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, Matteo Angileri, a conclusione delle procedure di gara.

L’appalto è stato affidato alla ditta “Italiano Marco”, di San Giuseppe Jato (Palermo), che ha offerto un ribasso del 31,28 per cento, per un importo netto contrattuale di 37.889,41 euro.