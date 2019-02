Inserita in Salute il 31/01/2019 da Direttore Amato (Confintesa Sanità): Personale 118 Sicilia in stato di agitazione “Non avendo ricevuto risposta alla richiesta di incontro prot. 12/19 inoltrata in data 16 gennaio 2019 all’Assessorato alla Salute ed ai vertici della SEUS per discutere il mancato rinnovo contratto di servizio per il prossimo triennio, contestualmente ad altre urgenti e gravi problematiche, Confintesa Sanità dichiara lo stato di agitazione del personale del 118 Sicilia. Č evidente la volontà di non aprire un dialogo per la crescita dell’Azienda e dei suoi dipendenti, dichiaratamente espressa dal Presidente del CDA della SEUS, anche in ottica del nuovo piano regionale di emergenza/urgenza, progetto anch’esso che sta facendo sorgere molti dubbi. Metteremo in campo qualsiasi mezzo a nostra disposizione per far valere i diritti dei lavoratori e per il benessere dei cittadini che meritano un servizio qualitativamente valido e che può passare solo attraverso prospettive di nuovi investimenti in concerto con le organizzazioni sindacali. A tal proposito, stiamo già organizzando un sit-in di protesta per i prossimi giorni” così si esprimono il Segretario Regionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato, ed il Coordinatore Regionale di Confintesa 118 Sicilia, Mario Manzo.