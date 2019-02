Inserita in Sport il 31/01/2019 da Direttore Trapani Calcio - IL PORTIERE KUCICH AL PISA Trapani, 31 gennaio 2019 - La Società Trapani Calcio comunica la cessione a titolo definitivo del portiere Matteo Kucich al Pisa.

Arrivato al Trapani l’estate scorsa, Kucich ha totalizzato una presenza con la maglia granata in occasione della gara di Coppa Italia Serie C Trapani-Siracusa 3-1

A Matteo il ringraziamento della Società ed i migliori auguri per il suo futuro professionale e personale.