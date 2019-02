Inserita in Sport il 31/01/2019 da Direttore Arriva in prestito al Trapani il portiere Andrea Cavalli CALCIOMERCATO. ARRIVA IL PORTIERE ANDREA CAVALLI



Trapani, 31 gennaio 2019 - La Società Trapani Calcio comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Andrea Cavalli, nato a Busto Arsizio l’11 agosto 1999, che arriva nella società granata con la formula del trasferimento temporaneo dal Reggio Audace Football Club, squadra che milita in Serie D.