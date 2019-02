Inserita in Cronaca il 31/01/2019 da Direttore MAZARA. PIANO ESTUMULAZIONI AL CIMITERO COMUNALE Aggiudicati in via provvisoria i lavori per il padiglione 11



Sono stati aggiudicati, in via provvisoria, i lavori di estumulazione del reparto n.11 del cimitero comunale di Mazara del Vallo. Ad aggiudicarsi la gara l´impresa edile Anastasi Leonardo che ha effettuato un ribasso del 46,9999 % su un importo a base d´asta di €. 70.526,22 .

Sono in corso intanto i lavori per le estumulazioni ordinarie del reparto 10 al Cimitero Comunale da parte della ditta Giacalone Gaspare di Mazara del Vallo.

Complessivamente, entro il mese di Marzo 2019, verranno liberati 750 loculi che consentiranno di superare le criticità in materia di sepolture.

Progettista e Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Pietro Calandrino, direttore dei Lavori il geom. Alberto Gancitano, entrambi dell’Ufficio tecnico comunale.

Mazara del Vallo 31 Gennaio 2019