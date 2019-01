Inserita in Economia il 28/01/2019 da Direttore Regione. Fava ´Da Governo approssimazione e poca chiarezza´ "Il disegno di variazione del bilancio proposto dal Governo è una pezza cucita male e la bocciatura in prima Commissione è conseguenza di questa approssimazione".

Così Claudio Fava, presidente della commissione antimafia regionale e componente della Prima Commissione legislativa dell´Ars.

"L´idea di colmare il buco di bilancio con i soldi dei lavoratori regionali non ci convince nel metodo e nel merito - continua Fava - e definirlo, come fa il governo, un prelievo tecnico ci sembra solo una pietosa bugia."