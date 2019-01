Inserita in Sport il 28/01/2019 da Direttore Campionato Zonale Optimist: podio a Siracusa per gli atleti della Società Canottieri Marsala Comincia nel migliore dei modi la stagione agonistica della squadra di vela Optimist della Società Canottieri Marsala. Durante il fine settimana appena trascorso, tutta la squadra al completo, diretta dagli istruttori Enrico Tortorici e Francesco Giacalone, ha partecipato alla prima tappa del Campionato Zonale, che si è svolta a Siracusa. A darsi battaglia, insieme al resto della flotta siciliana, sono stati: Giampaolo Maggio, Alberto Incarbona, Silvia Adorni, Yusei Castroni, Giulio Genna, Michele Adorni, Federico Studer, Lorenzo Torre ed Emanuele Busetta.

E’ stato un weekend caratterizzato da un vento debole, con temperature primaverili che hanno permesso lo svolgimento di tutte le prove previste. La Società Canottieri chiude questa primo impegno agonistico in maniera ottimale con una medaglia d’argento per Michele Adorni e una medaglia di bronzo per Giulio Genna. Buone prestazioni anche per gli altri componenti della squadra: tre atleti si sono piazzati tra i primi dieci posti in classifica, mentre sei nei primi venti.

Il prossimo appuntamento sarà tra due settimane a Marina di Ragusa per la seconda tappa del Campionato Zonale.