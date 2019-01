Inserita in Economia il 28/01/2019 da Direttore MARSALA - PUNTI DI RISTORO NEL PARCO PUBBLICO DI SALINELLA PUBBLICATO IL BANDO PER L´ASSEGNAZIONE DEI CHIOSCHI Sono destinati alla vendita di bevande e alimenti



Si assegnano altre due aree all´interno del Parco pubblico Salinella di Marsala, per la collocazione di altrettanti chioschi. L´Amministrazione comunale, infatti, intende ancora coinvolgere i privati in iniziative commerciali che, oltre a svolgere la funzione di punti di ristoro, siano altresì finalizzate alla cura del verde pubblico. Pertanto, sulla scorta del Regolamento comunale riguardante “l´installazione di chioschi, gazebo, tettoie e simili”, il settore Pianificazione territoriale ha emanato il relativo bando per quanti, in possesso dei requisiti professionali per la vendita - esclusiva - di bevande e alimenti, si impegnino a tutelare (con pulizia e manutenzione) l’area assegnata, nonché incrementare il verde pubblico con la presentazione di un apposito progetto. A decorrere da oggi, si possono presentare le richieste fino alla completa assegnazione delle due aree (non c´è alcun termine di scadenza). La partecipazione alla gara è consentita sia in forma individuale che associata. A ciascuno spazio occupato dal chiosco (max 12 mq.), verrà assegnata un’area di pertinenza che il concessionario dovrà curare e sistemare, con facoltà di installarvi attrezzature ed arredi. La concessione in uso dell’area avrà la durata di dieci anni, rinnovabile.

Alessandro Tarantino

Bando e documentazione utile all´indirizzo https://www.comuneweb.it/egov/Marsala/Albo-Pretorio/elencoAlbo/pubblicazione.2019.361.2019-01-25.html