Inserita in Cronaca il 28/01/2019 da Direttore PROTOCOLLO udienze civili - RISULTATI programma di gestione ufficio anno 2018 Si avvisa che in data 29 gennaio 2019 alle ore 15.30, nell´aula civile del IV piano del Palazzo di Giustizia avverrà la Presentazione del

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI LAVORO -PREVIDENZA

Siglato tra il Tribunale di Trapani e l´Ordine degli Avvocati di Trapani. In tale sede saranno altresì illustrati i risultati del programma di gestione dell´ufficio nell´anno 2018. Il Presidente del Tribunale