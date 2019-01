Inserita in Cronaca il 28/01/2019 da Direttore Alcamo - DOMANI 29 GENNAIO, ORE 14:00, SU TV2000 ANDRA’ IN ONDA LA TRASMISSIONE L’ORA SOLARE CON L’INTERVISTA AL SINDACO DI ALCAMO, DOMENICO SURDI, REALIZZATA PRESSO LA RESIDENZA DEGLI ARTISTI Nei giorni scorsi, i giornalisti di TV2000 hanno realizzato un servizio presso la Casa degli Artisti, intervistando il Sindaco di Alcamo, Domenico Surdi e alcuni dei rappresentanti delle associazioni degli artisti che sono stati ospiti presso la Residenza di via XV Maggio, bene confiscato. Il servizio di TV2000 sarà trasmesso all’interno del programma L’Ora Solare di Paola Saluzzi, domani 29 Gennaio alle ore 14:00. La trasmissione racconta per un’ora al giorno un angolo luminoso di vita quotidiana, di storie personali di chi non si è arreso in nome della giustizia e della solidarietà; proprio tra gli appuntamenti fissi del programma c’è una rubrica, in compagnia del giornalista Paolo Borrometi, dedicata ai luoghi segnati dal potere della criminalità organizzata nei quali i cittadini stanno realizzando occasioni e progetti di riscatto e di rinascita. La troupe di TV2000, insieme al Sindaco e alla v/Presidente del Consiglio Giovanna Melodia, ha visitato non solo la Residenza degli Artisti ma anche i murales realizzati in una della zone periferiche del centro urbano, un esempio di arte volto proprio alla riqualificazione urbana.