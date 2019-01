Inserita in Cultura il 28/01/2019 da Direttore

ALCAMO: PROGETTO NATI PER LEGGERE, SABATO SCORSO, PRESSO L’AUDITORIUM DEL COLLEGIO DEI GESUITI, C’E’ STATA LA CONSEGNA DEI LIBRI ´GUARDA CHE FACCIA´

Nell’ambito del progetto locale Nati per Leggere, sabato scorso, presso l’Auditorium del Collegio dei Gesuiti, si è svolta la cerimonia di donazione di libri destinati ai nuovi nati nell’anno 2019, al fine di promuovere la lettura in famiglia.





Il Sindaco Domenico Surdi - che ha consegnato i libri ai Pediatri di Alcamo, anche loro operatori del progetto locale Nati per Leggere che avranno il compito, durante l’anno in corso, di consegnarli ai neo genitori – dichiara “crediamo molto nel Progetto Nati per Leggere e nella rete che si è creata al riguardo. E’ un’esperienza importante non solo per i bambini ma anche per le famiglie. Continueremo a lavorare con altri progetti che facciano diventare Alcamo un Comune Amico della Famiglia”





Ricordiamo che il Comune di Alcamo ha aderito al Programma Nazionale Nati per Leggere con un proprio progetto locale del quale fanno parte oltre alla Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino e agli asili comunali, i Dirigenti Scolastici con le sezioni di Scuola d’Infanzia, i Pediatri e la Libreria Strettalafoglia.

A questa rete di operatori locali si sono aggiunti i Volontari della lettura che, in seguito a specifica formazione, daranno presto il loro contributo per trasmettere l’amore per le belle storie e per i libri di qualità ai bimbi e ai loro genitori.