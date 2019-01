Inserita in Cronaca il 27/01/2019 da Direttore Comunicato del Consolato della Repubblica Ceca in Sicilia Honorární Konzulát České Republiky na Sicílii Viale della Libertà 104, Palermo - Tel. 0039.331.8174128 Apertura degli Uffici al pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,30 alle 12,30 mail: palermo@honorary.mzv.cz



Il Consolato della Repubblica Ceca in Sicilia comunica di aver spostato la sede degli Uffici Consolari al nuovo indirizzo di VIALE DELLA LIBERTA’ 104.

Rimangono immutati i giorni e gli orari di ricevimento del pubblico: il Lunedì e il Mercoledì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Comunica altresì di aver dismesso il precedente numero telefonico e di averlo cambiato con la nuova utenza 331.8174128 (operativo negli stessi giorni e orari).

PALERMO 27.01.2019