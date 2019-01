Inserita in Cronaca il 27/01/2019 da Direttore Lecce, precipita ultraleggero sulla provinciale Ugento-Gemini:muoiono pilota e un passeggero. L´aereo è caduto vicino ad una zona residenziale Un piccolo aereo privato partito oggi pomeriggio dall´aerodromo di Gemini, si è schiantato al suolo nelle vicinanze della zona residenziale, a soli 200 metri dalle abitazioni. Le due persone che erano a bordo del Cessna, sono morte: i corpi delle vittime sono stati recuperati dalla squadra di vigili del fuoco che ha lavorato attorno alla carcassa dell´aereo. A bordo del Cessna, volavano oltre al pilota un passeggero di Melissano e Gagliano Del Capo. La causa dell´ incidente è ancora sconosciuta. L´ aereo, è precipitato alle 173,00. Durante il tragitto ha volato con regolarità seguendo un piano strumentale a velocità ed altezza standard passando sul campo sportivo di Ugento dove era in corso la partita Ugento-Lecce. Secondo i primi accertamenti il Cessna era ben equipaggiato dal punto di vista tecnico strumentale. Le circostanze e le cause dell´incidente, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono oggetto d´indagine. Il piccolo aereo era impegnato in un «volo di routine».

