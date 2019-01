Inserita in Cronaca il 27/01/2019 da Direttore Il Meetup Marsala in Movimento dona giocattoli al reparto di Pediatria dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala e all’Associazione Onlus ´Movimento per la Vita´ Una Epifania all’insegna del riuso e della solidarietà: su questi principi si è basata l’iniziativa “Giocattoli in Movimento”, una call to action lanciata dalla piattaforma Rosseau targata M5S su tutto il territorio nazionale.

“Giocattoli in movimento” ha visto la partecipazione attiva di tanti cittadini che, coi loro bimbi, hanno presenziato al gazebo allestito dagli attivisti in Piazza della Repubblica a Marsala, donando giocattoli e libri usati in buono stato di conservazione. La solidarietà dei cittadini ha dimostrato che la vera speranza del territorio risiede nella “partecipazione civica attiva” e che il concetto di riuso e di riciclo, tradotto in pratica, produce sempre ottimi risultati. Siamo rimasti molto soddisfatti della riuscita di questo appuntamento, considerato il valore educativo per tutti i nostri piccoli; per tale motivo contiamo di riproporlo in ulteriori occasioni.

Abbiamo scelto, infine, di donare i giocattoli ricevuti al reparto di pediatria dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala, dove saranno a disposizione veramente di tantissimi bambini, che ne potranno usufruire proprio in quelle giornate molto particolari di malattia e degenza, tipiche di ogni ricovero ospedaliero. Piccoli pazienti che potranno trovare nella ludoteca del reparto di Pediatria un oggetto da “animare” e con cui giocare, allontanando temporaneamente preoccupazioni e piccole sofferenze. Doneremo parte dei giocattoli ricavati all´ "Associazione Onlus Movimento per la Vita" dove i bambini, col loro entusiasmo, ci hanno insegnato che tanti oggetti troppo spesso definiti “inutili”, riservavano invece ancora un ciclo vitale da riscoprire.

“Giocattoli in Movimento” è stata un’iniziativa che, per il successo ed il plauso riscosso, ci incoraggia nel continuare sulla strada dell’attivismo civico e solidale; la nostra società ha bisogno non solo di cambiamenti di carattere generale e strutturale ma anche di azioni dirette, fatte di sano e gratuito volontariato.

Ringraziamo, a nome di Aldo Rodriquez, Piera Aiello e di tutti gli attivisti del Meetup Marsala InMovimento, i tanti cittadini che nella giornata dell´Epifania hanno aderito all’iniziativa.

