Inserita in Politica il 27/01/2019 da Direttore Federazione pd trapani - Voto per le convenzioni comunali Le convenzioni comunali andavano fatte per rispetto delle iscritte e degli iscritti del Partito Democratico che hanno il diritto di scegliere il proprio segretario nazionale, come sta avvenendo in tutta Italia e nonostante una scelta incomprensibile, 17 circoli su 21 sono andati al voto.

Dispiace che il voto sia avvenuto in queste condizioni e per precisa responsabilità di pochi, ma noi che abbiamo sempre messo davanti la nostra comunità politica rispetto alle aree politiche, ancora una volta e con senso di responsabilità, abbiamo garantito il voto.

Nei quattro circoli in cui non si è votato (Trapani, Erice, Petrosino e Mazara) tutto ciò è avvenuto per imposizione del delegato della commissione provinciale o del Segretario di circolo, senza una discussione che permettesse agli iscritti di capire e poter decidere.

In un momento così difficile per il paese non è consentito a nessuno di “giocare” con i regolamenti per interesse personale, il partito democratico è delle iscritte e degli iscritti e sempre così sarà.

Ringraziamo tutte le iscritte e gli iscritti che nonostante tutto si sono recati nei circoli con la voglia di ascoltare e confrontarsi e che hanno espresso liberamente il proprio voto.

I risultati ci dicono che: Zingaretti 84,5% Martina 9,5% Giachetti 6%

Provvederemo ora a convocare tutti i delegati per la convenzione provinciale.

Il Segretario provinciale Marco Campagna