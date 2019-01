Inserita in Politica il 27/01/2019 da Direttore Forza Italia. ´Sì al Sud che vuole cambiare´. Scilla: “Da Mazara del Vallo il segnale di un partito rinvigorito e forte”.



Mazara del Vallo, 27 gennaio 2019 - Incontro mazarese sabato 26 gennaio 2019 per i gilet azzurri. La manifestazione contro la manovra gialloverde; considerata da Forza Italia anti-italiana e inadeguata a risolvere il problema della disoccupazione, coincidente con il 25esimo anniversario di fondazione del partito di Silvio Berlusconi, ha fatto registrare partecipazioni istituzionali e di pubblico da grandi convention.

Sotto l’egida dello slogan “Siamo l’Italia del sì” si sono avvicendati sul palco del Cine Teatro Rivoli di Mazara del Vallo, l’On. Francesco Scoma; l’evento è stato organizzato dal gruppo parlamentare – camera dei deputati di Forza Italia, il senatore Renato Schifani, i coordinatori regionale e provinciale del partito Gianfranco Miccichè e Toni Scilla. Presenti tra gli altri la senatrice Gabriella Giammanco, la senatrice Urania Papatheu, il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, gli assessori Edy Bandiera e Bernardette Grasso.

La presenza e l’intervento dell’assessore regionale Mimmo Turano (UDC) ha poi sigillato il progetto territoriale di un centro destra unito.

La forte presenza di pubblico ha testimoniato il continuo rinvigorirsi e rafforzarsi del partito di Silvio Berlusconi; questo è quanto hanno recepito e quindi evidenziato i vari protagonisti dell’incontro nel corso dei loro interventi.

A margine della manifestazione, l’On. Toni Scilla, ha dichiarato: “Festeggiare il venticinquesimo compleanno del mio partito, insieme alla mia famiglia, ai miei collaboratori, alla mia gente è stata un’esperienza emozionante. Ringrazio ad uno ad uno tutti i cittadini presenti e, di vero cuore, tutti i parlamentari nazionali, i deputati e gli assessori regionali che mi hanno onorato con la loro presenza. Dopo 25 anni la storia di Forza Italia ha è tutt’altro che finita. Il partito è robusto e forte, in grado di vincere ancora tante battaglie. Nuove sfide ci attendono; le imminenti elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e le amministrative. Un abbraccio forte ed un sostegno incondizionato a Gianfranco Miccichè, cuore e ragione di Forza Italia in Sicilia, a cui ancora oggi è arrivata conferma di poter sempre contare su Forza Italia Trapani”.