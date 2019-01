Inserita in Cronaca il 26/01/2019 da Direttore Report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 20 al 26 gennaio 2019 Personale dell’U.P.G.S.P. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, C.G., nato ad Erice, classe 1989 ed ivi residente, per i reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. - traeva in arresto V.V., nato ad Erice, classe 1981 e residente a Trapani, per i reati di lesioni personali e resistenza a P.U.; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, D.B.M., nata ad Erice, classe 1967 e residente a Trapani, per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa; e M.C., nata ad Erice, classe 1994 e residente a Trapani, per il reato di furto aggravato

Marsala, personale del locale Commissariato di P.S. - in esecuzione ad ordinanza, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, sottoponeva alla misura sostitutiva della libertà controllata, rispettivamente, per la durata di giorni 3, B.G., nato a Marsala, classe 1966 ed ivi residente; e per la durata di giorni 8, A.S.L., nata a Torino, classe 1970 e residente a Marsala, per il reato di molestia e disturbo alle persone e per non aver pagato la pena pecuniaria;

Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, S.P., nato a Castelvetrano, classe 1975 ed ivi residente, per l’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale;

Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S. - in esecuzione ad ordinanza, emessa dall’Ufficio di sorveglianza presso il Tribunale di Trapani, traeva in arresto M.G., nato ad Alcamo, classe 1976 ed ivi residente, per furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, C.S., nato a Mazara del Vallo, classe 1977 e residente a Castelvetrano, per il reato di oltraggio a P.U.; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, V.G., nato ad Erice, classe 1987 e residente a Calatafimi-Segesta, per il reato di ricettazione; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, C.D.G., nato a Mazara del Vallo, classe 1982 e residente a Partanna (TP), per il reato di lesioni personali gravi

Trapani, personale del Posto di Polizia Ferroviaria - denunciava all’A.G., in stato di libertà, Z.N., nato in Marocco, classe 1991 e residente a Trapani, per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a P.U.

Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati: Posti di controllo operati……………………………………………64 Persone controllate………………………………………………..915 Persone controllate con precedenti di polizia……………………..232 Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….441 Veicoli controllati………………………………………………….330 Obiettivi sensibili controllati………………………………………1875 Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………23 Perquisizioni………………………………………………………….2 Sequestri………………………………………………………………1