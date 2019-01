Inserita in Cronaca il 26/01/2019 da Direttore Alcamo: Interrotto il transito della Strada Per Camporeale. Il COC della Protezione Civile Comunale, preso atto della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, comunica che con ordinanza dirigenziale n.15 è stato interdetto il transito della Strada per Camporeale a causa di un fenomeno franoso, verificatosi all’altezza dei numeri 37 - 37 A 39 - 41- 43.

Il fenomeno franoso è contiguo alle abitazioni dei civici richiamati e pertanto si è reso necessario fare allontanare temporaneamente le famiglie dalle proprie case.

La situazione è costantemente monitorata dagli uffici comunali competenti che hanno provveduto ad incaricare i professionisti per le indagini geologiche necessarie a stabilire l’entità dell’evento franoso.

In via precauzionale è stata interrotta da parte della Società Rete2 l’erogazione del gas per le abitazioni della zona: da lunedì inizieranno i lavori per il ripristino dell’erogazione. Sul luogo saranno presenti h24 le associazioni di Protezione Civile già attivate e le pattuglie di vigilanza del Corpo di Polizia Municipale.