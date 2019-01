Inserita in Cronaca il 26/01/2019 da Direttore Tragedia sul volo Honolulu-New York:muore steward durante il tragitto. Il malore dopo il decollo, inutile l´atterraggio d´emergenza E´ morto mentre era in servizio come steward su un volo Hawaiian Airlines verso New York e il pilota è stato costretto all´atterraggio d´emergenza a San Francisco dove i medici, saliti a bordo per i soccorsi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del membro dell´equipaggio. E´ quanto accaduto giovedì, dopo il decollo da Honolulu, su un aereo della compagnia Hawaiian Airlines. Il pilota ha subito dato l´allarme e gestito l´emergenza, ma nulla si è potuto fare per il suo collega. "Quando lo steward Emile Griffith ha perso conoscenza nelle fasi del volo, il pilota ha subito lanciato l´allarme e ha poi deviato la rotta verso San Francisco per atterrare in sicurezza". Quando l´aereo è atterrato, evidenzia Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, infatti, per lo stewart, non c´era più nulla da fare. Emile, morto ´per cause naturali´, aveva più di "30 anni di servizio" come steward. I passeggeri sono stati sbarcati e hanno preso il loro posto su altri voli. La Federation aviation administration ha precisato che l´emergenza e´ stata dettata dalla particolare situazione del caso.

Lecce, 26 gennaio 2019

Giovanni D’AGATA