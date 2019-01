Inserita in Sport il 26/01/2019 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC ALLA TROPICALE SEMPRE PROTAGONISTA. CON I PRIMI PELUCCHI E VENDRAME Tappa sei alla Tropicale Amissa Bongo e ancora Androni Giocattoli Sidermec protagonista. Nell’ordine d’arrivo di giornata, segnato dal successo del tedesco Greipel, in evidenza una volta di più Matteo Pelucchi e Andrea Vendrame che replicano esattamente le posizioni della tappa precedente. Pelucchi, infatti, ha chiuso la volata al quarto posto, mentre Vendrame ha terminato in nona piazza. Proprio Vendrame, che per il sesto giorno consecutivo è nei dieci, ha provato ad allungare nel finale, vedendosi raggiunto dal gruppo ai meno trecento metri dalla linea e in pratica a volata lanciata.

Il corridore veneto dell’Androni Giocattoli Sidermec in classifica generale, guidata da Bonifazio, è dodicesimo. La Bitam-Oyem di 110 chilometri ha visto tra i protagonisti per i campioni d’Italia anche Marco Frapporti ancora una volta in fuga fino agli ultimi chilometri. Frapporti è anche secondo nella classifica dei gran premi della montagna.

Domani la Tropicale Amissa Bongo si chiuderà con l’ultima tappa da Nkok a Libreville di 140 chilometri.