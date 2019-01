Inserita in Sport il 26/01/2019 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC PRONTA PER LA VUELTA A SAN JUAN Scatterà domani in Argentina la terza corsa a tappe dell’anno per l’Androni Giocattoli Sidermec, ancora impegnata anche alla Tropicale Amissa Bongo.

I campioni d’Italia, infatti, saranno al via della Vuelta a San Juan che si concluderà il 3 febbraio.

Una consuetudine per le formazioni di Gianni Savio, ormai, quella di partecipare alla più importante gara a tappe argentina. Il team manager dell’Androni Giocattoli Sidermec, infatti, con le sue squadre è ininterrottamente in Argentina dal 2009 per l’allora Giro del Sol, poi diventato Tour de San Luis e ora da un paio d’anni Vuelta a San Juan: un piccolo record, insomma.

Nel 2009, anno in cui erano presenti già diversi sponsor attuali, a cominciare da Androni Giocattoli, con Savio c’era anche uno dei corridori che domani si punterà il numero sulla schiena sempre con i campioni d’Italia. Si tratta di Manuel Belletti, che a questa Vuelta a San Juan correrà con i compagni Mattia Cattaneo, Mattia Frapporti, Francesco Gavazzi, Matteo Montaguti e Miguel Florez, già a segno in questo inizio di stagione in Venezuela. Per Matteo Montaguti, invece, sarà l’esordio con la maglia dell’Androni Giocattoli Sidermec.

A guidare il team con Gianni Savio ci sarà il direttore sportivo Alessandro Spezialetti.

La corsa argentina (2.1 Uci) si articolerà su sette tappe; il 31 gennaio infatti è previsto un giorno di riposo.

L’anno passato l’Androni Giocattoli Sidermec ottenne il terzo posto finale con Rodolfo Torres.