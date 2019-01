Inserita in Cultura il 25/01/2019 da Direttore CONCLUSO LO STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DEGLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ´GIUSEPPE GARIBALDI´ AL COMUNE DI MARSALA Nella giornata di oggi al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala la classe 5°Bt dell’ Istituto Tecnico Commerciale “G.Garibaldi”, guidata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Sara Ester Garamella e dal docente tutor prof. Roberto Galifi, ha incontrato i vertici amministrativi e burocratici del Comune di Marsala nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola lavoro “My City”. Sono stati presenti il Sindaco, Dott. Alberto Di Girolamo, l´Assessore alle politiche sociali e culturali Clara Ruggieri, il Dirigente Dott. Giuseppe Fazio e il Dott. Cosimo Chirco, responsabile del Complesso San Pietro. L’incontro ha concluso l’attività di due anni di stage A.S.L. (così come previsto dalla legge 107 del 2015) svolto dagli alunni della classe 5°Bt ad indirizzo “Turismo”, nelle sedi dell’Ufficio Turistico e del palazzo Fici di via XI maggio. Il Sindaco ha cordialmente ringraziato Dirigente e Tutor dell’Itc per l’apporto dato dagli alunni nel servizio svolto in questi due anni e ricordato l’importanza e l’utilità dell’alternanza di tanti giovani che si preparano ad affrontare il mondo del lavoro. Durante l´incontro la D.S. Garamella ha espresso i più sentiti ringraziamenti al Sindaco Di Girolamo e all´Assessore Clara Ruggieri per la preziosa collaborazione offerta sottolineando che "le attività di stage degli alunni sono parte integrante dell´azione didattica della nostra scuola da parecchi anni; e cioè da ben prima della riforma scolastica del 2015. La stessa dirigente ha fatto presente, ancora, che occorre sottolineare la dedizione e l´impegno degli alunni della 5 BT del Commerciale che sono stati un valido supporto ai due uffici comunali turistici e del Palazzo Fici di via XI Maggio. Essi, guidati dal personale di turno, hanno potuto maturare importanti competenze come la conoscenza, la comprensione e il rispetto delle regole della vita sociale; il saper lavorare e interagire con i turisti; la collaborazione e la partecipazione ad attività di gruppo; il sapersi inserire consapevolmente nella realtà lavorativa del territorio e sviluppare l’autonomia culturale." Un ulteriore ringraziamento la Dirigente lo ha rivolto al dott. Chirco e al personale di San Pietro che durante lo stage hanno ospitato e facilitato la trasmissione delle competenze agli alunni stessi. L’incontro si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione agli studenti dell’ Istituto I.T.E.T. “G.Garibaldi” di Marsala che continueranno ad essere presenti all’interno del Palazzo Fici - dal martedì al sabato dalle ore 16 alle 20 - svolgendo il ruolo di “ciceroni” per chi volesse visitare i locali comunali del Palazzo Fici.



Nella foto gli alunni dell’indirizzo turismo del Commerciale Garibaldi: Gaspare Amato, Alessia Bilello, Sara Bua, Ilaria Caradonna, Sofia Caradonna, Genny Chirco, Chiara Crimi, Chiara D´Antoni, Giusi Di Trapani, Marco Giuseppe La Cascia, Chiara Lombardo, Maria Desy Marino, Marco Lo Presti, Gabriele Milazzo, Ilaria Montalto, Marika Mulè, Clara Oddo, Gianmarco Pinto, Martina Natalia Pipitone, Alessia Spada, Alessia Teresi, Giulia Torre.

25 gennaio 2019