Con una breve cerimonia, domani alle ore 11, sarà riaperta al transito la centralissima Via Massimo D´Azeglio, a Paceco, chiusa da sei anni a causa di un immobile pericolante.

“Possiamo finalmente riaprire la strada al transito – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, Matteo Angileri – perché i proprietari dell’edificio in questione, con i quali ci siamo confrontati fin dal nostro insediamento, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’immobile e successivamente a produrre il certificato di idoneità statica. Grazie ai pacecoti per la pazienza avuta”.