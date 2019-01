Inserita in Cultura il 25/01/2019 da Direttore Inaugurazione Anno Accademico presso l´Università di Trapani L’Università a Trapani: bilancio e prospettive



In data 25 gennaio 2019, presso il Polo Universitario di Trapani, alle ore 11,30 ha avuto inizio il convegno per l´inaugurazione del 28° Anno Accademico del Polo Universitario di Trapani, presenziato dalla Dottoressa Josè Rallo, imprenditrice vitivinicola: “Creare valore in Sicilia. Percorsi di crescita personale ed economica. L’esempio del vino”, coordinato dal Presidente del Polo Universitario, il Professor I. Giacona, in presenza del Prof. Mazzola, Prorettore Vicario, Dott. A. Romeo, Direttore Generale, Prof. M. Serio, Pres. Consorzio Un. Trapani, Prof. M. Carta, Prof. E. Camilleri, Prof. Colazza, Prof. Cometa, Prof. A. Mineo, Prof. A. Schiavello, Prof. M. Cuffaro, Prof. R. di Lorenzo, Prof.ssa L. Lorello, Prof. R. Mangano, Prof. I. Tardia, alcune delle classi dei nostri Istituti superiori (Calvino-Amico, Sciascia-Bufalino, R. Salvo) ed infine le autorità civili, militari e religiose. Tanti sono stati gli interventi dei Professori presenti al convegno e le domande poste dai ragazzi che hanno partecipato con molto interesse alla giornata. Le tematiche affrontate nel corso del convegno sono inerenti alla consapevolezza dell’aspetto economico e culturale del nostro territorio, e dell’importanza dell’avere fiduciose prospettive nella crescita personale ed economica dei nostri giovani che possono dare maggiore valore alla Sicilia. La Presidente Aurora Ranno è intervenuta ribadendo l’importanza di riflettere sulla scelta della sede universitaria, in quanto il nostro Polo è una garanzia di eccellenza per la preparazione che viene offerta.